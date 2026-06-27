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ONU estima danos em cerca de 5,8 mil milhões de euros na Venezuela

27 jun, 2026 - 22:13 • Lusa

A agência das Nações Unidas calcula que nas áreas afetadas existiam 1,7 milhões de estruturas. O valor estimado dos danos não inclui os estragos nas infraestruturas da Venezuela, nem os custos devido à reconstrução a longo prazo.

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A ONU indicou este sábado estimar em 6,7 mil milhões de dólares (5,8 mil milhões de euros) os danos em habitações e bens como veículos, edifícios e empresas devido aos dois sismos que atingiram a Venezuela na quarta-feira.

Segundo um comunicado divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e citado pela agência noticiosa espanhola EFE, a estimativa preliminar baseia-se em modelos sísmicos, imagens de satélite e dados populacionais, tendo sido realizada nas horas a seguir aos sismos que atingiram magnitudes de 7,2 e 7,5 na escala de Richter e ocorreram perto da costa norte da Venezuela.

Os sismos foram sentidos em áreas populosas e economicamente significativas, incluindo a capital venezuelana, Caracas, e os estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy e Aragua, refere o PNUD, acrescentando que os dados sugerem também possíveis cortes de energia em partes de Carabobo, La Guaira, Caracas e Aragua.

A agência da ONU calcula que nas áreas afetadas existiam 1,7 milhões de estruturas.

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O valor estimado dos danos não inclui os estragos nas infraestruturas da Venezuela, nem os custos devido às perturbações económicas mais amplas ou à reconstrução a longo prazo.

A estimativa do impacto total continuará a evoluir à medida que mais informação seja divulgada, alertando o PNUD que o impacto total é normalmente calculado entre 1,5 e três vezes o valor dos danos diretos, segundo a EFE.

Os dois grandes sismos registados na Venezuela na quarta-feira causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 41 portugueses e lusodescendentes, e outros 87 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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