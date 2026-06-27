Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Petroleiro atingido por projétil não identificado no estreito de Ormuz

27 jun, 2026 - 14:18 • Lusa

Embarcações foram recomendadas a proceder "com cautela e relatem qualquer atividade suspeita".

A+ / A-

Um petroleiro foi atingido por um projétil não identificado no estreito de Ormuz, anunciou hoje a agência britânica responsável pela monitorização do tráfego comercial, depois da recente troca de ataques entre o Irão e os Estados Unidos.

"O capitão de um petroleiro relatou que a sua embarcação tinha sido atingida por um projétil não identificado. O navio teve danos na ponte de comando. A tripulação está a salvo. Nenhum dano ambiental foi relatado até o momento", referiu em comunicado o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) que, além de monitorizar o tráfego comercial, é também responsável pela coordenação de segurança marítima.

O organismo britânico recomendou ainda que as embarcações que transitam pela área "procedam com cautela e relatem qualquer atividade suspeita".

De acordo com a AFP, que cita a empresa britânica Vanguard Tech, a embarcação tem bandeira do Panamá.

Este incidente acontece num novo momento de tensão entre o Irão e os Estados Unidos da América, uma vez que foram feitos ataques pelos dois países nos últimos dias, depois de ter sido assinado um memorando de entendimento memorando, na semana passada, por Washington e Teerão, que levou à suspensão das hostilidades e abertura de negociações de paz.

Na sexta-feira à noite, o exército norte-americano bombardeou instalações militares iranianas na costa sul do país, em retaliação ao ataque realizado por Teerão na quinta-feira contra um navio mercante, com bandeira de Singapura, quando saía do estreito de Ormuz, ao largo da costa de Omã.

A Guarda Revolucionária afirmou que a ofensiva iraniana de quinta-feira se deveu ao facto de o navio estar a navegar por uma rota não autorizada no estreito de Ormuz.

O ataque de quinta-feira do Irão contra o navio mercante foi a primeira ação militar registada na zona desde a assinatura do memorando, o que, segundo o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), "violou claramente o cessar-fogo" e "comprometeu a liberdade de navegação" no estratégico estreito de Ormuz.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos

Sismos na Venezuela

Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele prédio, só vi sair uma família"

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele (...)

O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz e o cão resgatado: as histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz (...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção