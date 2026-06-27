República Checa regista recorde de temperatura de 40,6°C

A República Checa registou este sábado uma temperatura recorde de 40,6 graus Celsius (ºC) em Doksany, a norte da capital Praga, segundo o serviço meteorológico.

O anterior recorde, de 40,4ºC, tinha sido estabelecido em 2012, em Dobrichovice (sudoeste de Praga), informou a agência meteorológica checa, citada pela AFP.

Quarenta e cinco por cento das cidades europeias bateram ou estão prestes a superar os máximos históricos de stress térmico durante a atual onda de calor no continente, indica um estudo publicado pelo World Weather Attribution na sexta-feira.

A análise realizada em 854 cidades de um total de 30 países europeus concluiu que 385 localidades ultrapassaram ou poderão ultrapassar nos próximos dias os registos mais elevados de temperatura de globo e bulbo húmido.

Este indicador, conhecido pela sigla em inglês, WBGT, é uma estimativa real do efeito da temperatura, da humidade, da velocidade do vento e da radiação visível e infravermelha no ser humano.