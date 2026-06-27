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Venezuela. Já aterraram os dois aviões portugueses de ajuda humanitária

27 jun, 2026 - 14:20 • Liliana Monteiro , João Malheiro

Tratam-se de 64 elementos da equipa de busca e salvamento.

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[Atualizado às 14h49]

Os dois aviões KC-390 da Força Aérea Portuguesa, aterraram este sábado na Venezuela, pelas 14h00 (hora de Lisboa).

Tratam-se de 64 elementos da equipa de busca e salvamento. Fazem parte da missão 27 elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR), 15 do regimento sapadores bombeiros de Lisboa, 10 elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e 11 da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A missão portuguesa está integrada no Mecanismo Europeu de Proteção Civil, apesar de partir de Portugal num voo exclusivo e de alguns países da União Europeia terem já chegado à Venezuela.

Vitor Almeida, coordenador do Gabinete de Apoio Humanitário da Ordem dos Médicos, refere, à Renascença, que a equipa portuguesa a caminho da Venezuela é "extremamente bem preparada".

Três dias depois do desastre, este especialista garante que continua a valer a pena tentar encontrar e resgatar sobreviventes.

Por outro lado, Vítor Almeida reconhece que as equipas de socorro também podem encontrar vítimas falecidas, o que tem o seu peso: "Cada morto que se possa recuperar e identificar para os familiares poderem fazer o seu luto também é importante", sublinha.

O ministro da Administração Interna disse esta sexta-feira que existe a possibilidade de Portugal enviar um terceiro avião com uma equipa de busca e salvamento para a Venezuela, onde ocorreram dois grandes sismos que fizeram quase mil mortos.

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