Venezuela. Primeiro avião com ajuda portuguesa acaba de aterrar

O primeiro de dois aviões KC-390 da Força Aérea Portuguesa, aterrou este sábado na Venezuela, pelas 14h00 (hora de Lisboa).

A segunda aeronave ainda se encontra a caminho do país assolado por sismos, tendo partido com cerca de uma hora de diferença, de Portugal.

Tratam-se de 64 elementos da equipa de busca e salvamento. Fazem parte da missão 27 elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR), 15 do regimento sapadores bombeiros de Lisboa, 10 elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e 11 da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A missão portuguesa está integrada no Mecanismo Europeu de Proteção Civil, apesar de partir de Portugal num voo exclusivo e de alguns países da União Europeia terem já chegado à Venezuela.

Vitor Almeida, coordenador do Gabinete de Apoio Humanitário da Ordem dos Médicos, refere, à Renascença, que a equipa portuguesa a caminho da Venezuela é "extremamente bem preparada".

Três dias depois do desastre, este especialista garante que continua a valer a pena tentar encontrar e resgatar sobreviventes.

Por outro lado, Vítor Almeida reconhece que as equipas de socorro também podem encontrar vítimas falecidas, o que tem o seu peso: "Cada morto que se possa recuperar e identificar para os familiares poderem fazer o seu luto também é importante", sublinha.

O ministro da Administração Interna disse esta sexta-feira que existe a possibilidade de Portugal enviar um terceiro avião com uma equipa de busca e salvamento para a Venezuela, onde ocorreram dois grandes sismos que fizeram quase mil mortos.