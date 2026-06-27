Venezuela recebe 1.600 socorristas estrangeiros para procura urgente por sobreviventes

O governo da Venezuela informou este sábado que 1.600 membros de equipas de resgate estrangeiras chegaram para ajudar nas buscas por sobreviventes dos devastadores sismos gémeos que mataram mais de 900 pessoas. O país está também a reforçar o controlo dos acessos ao estado mais afetado. Os residentes e voluntários em La Guaira — destino popular entre os banhistas onde pelo menos 100 edifícios, muitos deles residenciais, foram destruídos ou danificados — queixam-se há dias da falta de equipamento pesado e da limitada presença oficial enquanto trabalham para resgatar sobreviventes e mortos dos escombros. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse na televisão estatal durante a madrugada que outros 10 países se vão juntar aos esforços de resgate, e que 14 mil militares e polícias estão em La Guaira para patrulhar e tomar medidas sanitárias.

"Nas últimas horas, a Venezuela recebeu 17 voos com mais de 1.600 membros de equipas de resgate e, nas próximas 24 horas, prevê-se a chegada de mais 25 voos", disse o secretário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Oliver Blanco. "Agradecemos à comunidade internacional pelo apoio e solidariedade durante estes momentos de incerteza para os venezuelanos", acrescentou Blanco à emissora X no sábado. As equipas de resgate têm-se deslocado para locais no estado de La Guaira e em Caracas, capital da Venezuela, embora na sexta-feira algumas zonas ainda estivessem praticamente sem presença oficial. Famílias e vizinhos esforçam-se por encontrar entes queridos desaparecidos nos escombros, por vezes escavando com as próprias mãos. As autoridades fecharam a estrada entre La Guaira e Caracas na noite de sexta-feira, alegando que o tráfego intenso impedia a passagem rápida de veículos de emergência e equipas de resgate oficiais. O governo tinha prometido que os jornalistas acreditados poderiam chegar à zona, mas apenas em autocarros do governo, devido ao risco de contágio. Até ao meio-dia de sábado, nenhum autocarro tinha transportado jornalistas.

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Os repórteres dos meios de comunicação estatais foram autorizados a entrar, e afirmaram na televisão estatal que os resgates estavam em curso. Os civis que não fazem parte das equipas oficiais de resgate precisarão de credenciais para passar pelo bloqueio. Testemunhas ouvidas pela Reuters foram impedidas de utilizar a estrada principal na manhã de sábado pela polícia, enquanto uma estrada secundária mais antiga estava congestionada. O governo agradeceu aos civis que levaram ajuda, muitas vezes de moto, aos moradores desesperados. A televisão estatal venezuelana mostrou imagens de milhares de pares de sapatos, roupas e outros artigos de ajuda a serem recolhidos pelo governo. Embora a energia elétrica permanecesse interrompida perto do epicentro dos sismos em Morón na sexta-feira, bem como totalmente cortada em La Guaira, estava a ser restabelecida noutros locais. Rodríguez afirmou que 60% da eletricidade já tinha sido restabelecida. A rede eléctrica da Venezuela, debilitada por anos de subinvestimento e sanções económicas, apresenta problemas regularmente, levando a apagões diários de várias horas em algumas regiões. 54 mil pessoas desaparecidas Embora o governo tenha afirmado que centenas de pessoas estão desaparecidas ou presas nos escombros, mais de 54 mil pessoas constam como desaparecidas num site promovido pela oposição do país. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estimou que mais de 10.000 mortes podem ter sido causadas pelos sismos de magnitude 7,2 e 7,5, o que os colocaria entre os mais mortíferos da América Latina no último século. Quase 7 milhões de pessoas podem ter sido afetadas, segundo a ONU, que estimou os prejuízos diretos em cerca de 6,7 mil milhões de dólares. O desastre pode ter consequências políticas para Rodríguez, que tem tentado apresentar-se como uma agente de mudança, mesmo tendo sido vice-presidente de Nicolás Maduro, deposto e preso pelos Estados Unidos em janeiro.