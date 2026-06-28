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Calor extremo em França já fez mais de mil mortos que o habitual

28 jun, 2026 - 10:54 • Lusa

Balanço de mortalidade será provavelmente mais pesado, já que alguns efeitos às vezes demoram dias a fazerem-se sentir.

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As autoridades francesas divulgaram hoje um primeiro balanço sobre as vítimas associadas ao calor extremo no país e registaram 1.000 mortes a mais do que o habitual desde quarta-feira, coincidindo com a metade da onda de calor.

"Desde 24 de junho, foram observadas cerca de 1.000 mortes adicionais - números não consolidados - em comparação com os falecimentos registados nos meses anteriores", anunciou a a agência nacional de saúde pública francesa.

Este organismo do Ministério da Saúde assinalou que o fenómeno afeta principalmente os maiores de 65 anos (85% dos casos), ao mesmo tempo que apontou um aumento de 40% apenas nas mortes em casa.

França retoma hoje temperaturas mais respiráveis após 11 dias de uma onda de calor histórica, já considerada mais intensa do que o episódio emblemático de 2003, mas o efeito retardado do calor nos organismos mantém os hospitais sob forte tensão e gera receios de uma alta taxa de mortalidade.

Nenhum balanço numérico tinha sido dado até o momento, mas a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, já tinha alertado no sábado que um número de mortes "superior ao normal" estava a ser observado.

Neste contexto, o balanço da agência nacional de saúde pública francesa dá uma primeira ideia dessa mortalidade, mesmo que permaneça muito parcial.

A agência de saúde pública começou as observações a partir de quarta-feira, data em que a onda de calor se intensificou com temperaturas superiores a 40°C em todo o território.

"Mais de 1.200 mortes - de todas as causas - foram registadas no dia 24 de junho e mais de 1.400 mortes diárias nos dias 25 e 26 de junho", explica a agência.

"Para comparação, contavam-se cerca de 900 a 1.000 mortes por dia em abril/maio", acrescenta.

No total, desde quarta-feira, isso já aponta para cerca de mil mortes a mais do que a média, mesmo que não sejam oficialmente atribuíveis ao calor.

Mas o balanço será provavelmente mais pesado, já que alguns efeitos às vezes demoram dias a fazerem-se sentir.

O aumento das mortes afeta "todas as faixas etárias, lembrando que os efeitos da onda de calor podem afetar toda a população", constata a agência.

"No entanto, 85% dos óbitos observados dizem respeito a pessoas com 65 anos ou mais".

Principalmente, "um aumento particularmente acentuado dos óbitos em casa é observado - da ordem de 40% -, especialmente na Île-de-France", observa a agência, um fenómeno já mencionado pelas autoridades de saúde.

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