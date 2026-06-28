- Noticiário das 23h
- 28 jun, 2026
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Faixa de Gaza
Israel diz que matou três comandantes do Hamas
28 jun, 2026 - 14:34 • Lusa
Entre os comandantes encontrava-se Mansur Shahtout.
O exército israelita anunciou este domingo que matou três comandantes do Hamas num ataque aéreo feito na sexta-feira na região central da Faixa de Gaza.
De acordo com as forças de Israel, citadas pela agência noticiosa espanhola EuropaPress, entre os três comandantes do Hamas mortos está um comandante naval identificado como Mansur Shahtout, que viajava num veículo com os outros dois comandantes.
Nas últimas horas, Israel anunciou também a morte de outro alto dirigente do Hamas, Abdelrahman Maher Abdelkarim Ziyada, que terá participado no ataque a Israel no dia 07 de outubro de 2023, e ainda a morte de Kamal Mohamed Hamdan Nayar, chefe da Unidade de Túneis de Khan Younis, no sul de Gaza.
A guerra no enclave foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.
Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala no enclave, que provocou mais de 72 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelos islamitas palestinianos, um desastre humanitário, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.
- Noticiário das 23h
- 28 jun, 2026
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