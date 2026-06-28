Onda de calor na Europa matou 1.300 pessoas na última semana

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse hoje que foram registadas desde 21 de junho "mais de 1300 mortes adicionais" relacionadas com as ondas de calor na Europa.

Mais de 1.300 mortes adicionais relacionadas às altas temperaturas foram registradas na Europa desde 21 de junho", afirmou nesta sexta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em publicação na rede social X.

Tedros destacou que a Europa é o continente que mais aquece no planeta, com uma taxa de aumento da temperatura duas vezes superior à média global.

"No momento, 150 milhões de pessoas vivem sob calor extremo. Centenas de pessoas morreram, escolas foram fechadas e as redes elétricas estão sendo colocadas à prova", acrescentou.

O diretor-geral da OMS ressaltou que episódios como esse costumavam ocorrer apenas uma vez por geração, mas agora estão se tornando praticamente anuais.

Segundo Tedros, a situação é agravada pelo fato de que residências, locais de trabalho e escolas na Europa não foram projetados para suportar temperaturas tão elevadas, o que aumenta os riscos à saúde da população e sobrecarrega a infraestrutura dos países.

Pelo menos 191 milhões de habitantes deverão enfrentar temperaturas superiores a 35 graus Celsius (ºC), segundo cálculos da AFP, um número ligeiramente inferior ao de sábado.