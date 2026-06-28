Queda de avião em França faz 11 mortos

A queda de um avião no norte de França provocou a morte de 11 pessoas este domingo.

Segundo a BBC, que cita autoridades lociais, as vítimas são um piloto e 10 passageiros de um voo feito no âmbito de uma aula de paraquedismo.

Entre os passageiros, encontravam-se cinco instrutores de paraquedismo e cinco alunos.

A aeronave descolou em Nancy-Essey e terá caído perto da cidade de Tomblaine, no nordeste francês.

O ministro do Interior de França está a caminho do local. As autoridades emitiram avisos à população para não se aproximarem da área do acidente.