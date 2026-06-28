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Queda de helicóptero de petrolífera faz 14 mortes na Arábia Saudita

28 jun, 2026 - 13:52 • Lusa

O governo saudita lançou uma investigação ao acidente.

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Um helicóptero pertencente à petrolífera Aramco despenhou-se este domingo em Ras Tanura, na costa leste da Arábia Saudita, causando a morte dos 14 passageiros, informou a agência de notícias oficial saudita SPA.

Fonte oficial do Ministério da Energia da Arábia Saudita, citada pela agência, informou que o acidente com o helicóptero da petrolífera saudita ocorreu às 06h00 locais (04h00 hora de Lisboa), em Ras Tanura, onde se encontra a maior plataforma de armazenamento e transferência de petróleo no mar ('offshore') do mundo e a maior refinaria nacional da Arábia Saudita.

O acidente resultou na morte dos 14 passageiros que seguiam a bordo, "todos cidadãos sauditas", indicou a mesma fonte.

O governo saudita acrescentou que foi iniciada uma investigação, em colaboração com as autoridades competentes, "para determinar a causa do acidente", sem revelar o motivo da viagem.

Até ao momento, a Aramco não se pronunciou sobre o incidente.

No início de março, a refinaria de petróleo de Ras Tanura foi temporariamente encerrada após ataques de drones e mísseis iranianos às infraestruturas energéticas.

Há apenas dois dias, segundo relatos de meios de comunicação social, a Aramco tinha retomado o carregamento de crude no terminal após uma interrupção de quase quatro meses.

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