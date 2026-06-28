"Sempre há um novo começo". Arcebispo de Caracas deixa mensagem de esperança

O Arcebispo de Caracas deixou uma mensagem de esperança durante a missa que celebrou este domingo na Igreja de São José, em Caracas, relembrando que "sempre há um novo começo", depois de a Venezuela ser assolada por vários sismos na última semana.

Numa breve homilia, Dom Raúl Biord Castillo garantiu que a “vida sempre tem sentido”, e lembrou a necessidade de se reconstruir a sociedade e o país:

"Deus sempre nos dá outras oportunidades. Teremos que reconstruir muitos edifícios, muitas igrejas, escolas, casas, mas, sobretudo, teremos que reconstruir uma sociedade, teremos que reconstruir um país e por isso peço que os valores do Evangelho, especialmente a fraternidade, a amizade, a caridade, nos ajudem”, afirmou.

O arcebispo de Caracas dedicou a Eucaristia a todos os que perderam a vida no sismo de 24 de junho e agradeceu toda a solidariedade e "tanta generosidade" demostradas para com a vítimas.

Considerando que a Venezuela "passou por momentos difíceis", Dom Raúl Biord Castillo voltou a agradecer ao Papa Leão que também enviou "uma ajuda significativa.

" Agradeço igualmente a muitas conferências episcopais, organizações, a muitos países amigos. Agradeço igualmente vizinhos, à nossa gente que está a a dar assistência aos irmãos", sublinhou.

"É na dor e na tragédia que nos reconhecemos como irmãos. Além das nossas diferenças, é hora de reconhecer quem sofre, quem perdeu a casa”, acrescentou.