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UE condena ataques iranianos contra o Bahrein

28 jun, 2026 - 10:51 • Lusa

O Governo do Bahrein afirmou no sábado que foi atacado por "vários drones iranianos".

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A União Europeia (UE) condenou no sábado à noite os últimos ataques iranianos contra o Bahrein e pediu ao Irão para "cumprir plenamente" o memorando de entendimento para pôr fim à guerra assinado na semana passada com os Estados Unidos.

O porta-voz acrescentou que os ataques do Irão "são inaceitáveis e injustificáveis, e constituem violações do direito internacional".

Além disso, instou o país a "cessar imediatamente os ataques contra os Estados vizinhos, a cumprir plenamente o memorando de entendimento assinado recentemente e a aplicar integralmente a Resolução 2817 do Conselho de Segurança das Nações Unidas".

O Governo do Bahrein afirmou no sábado que foi atacado por "vários drones iranianos", enquanto Teerão assegurou que teve como alvo "bases americanas".

Por sua vez, o Irão acusou hoje os EUA de violar de novo o acordo de paz depois dos novos bombardeamentos norte-americanos contra instalações na costa sul iraniana, e reafirmou a determinação de responder militarmente a qualquer agressão.

Estes foram os primeiros ataques lançados por ambas as partes desde que Washington e Teerão assinaram em 17 de junho um memorando de entendimento para pôr fim às hostilidades e garantir a livre navegação pelo estreito de Ormuz, enquanto negoceiam um acordo definitivo sobre o programa nuclear iraniano.

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