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Atentado contra oligarca ucraniano? Explosão em edifício no Mónaco faz três feridos

29 jun, 2026 - 23:02 • Redação

Explosão num edifício residencial no Mónaco provocou três feridos, dois deles em estado crítico. Autoridades admitem a hipótese de atentado. Suspeito está em fuga.

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Uma forte explosão ocorreu na noite de segunda-feira num edifício residencial situado na Rua Révérend Père Louis Frolla, no Mónaco, junto à fronteira com França. As autoridades confirmaram pelo menos três feridos, dois dos quais em estado crítico e um terceiro sem risco de vida.

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Segundo as informações divulgadas, as três vítimas pertencem à mesma família ucraniana. Os dois adultos, com idades entre os 50 e os 60 anos, encontram-se em estado crítico, enquanto um adolescente de 13 anos sofreu ferimentos considerados menos graves.

De acordo com o jornal "Le Figaro", um dos adultos poderá ser um oligarca ucraniano.

As autoridades indicam que um homem foi captado pelas câmaras de videovigilância a deixar uma mochila junto à entrada do edifício antes de abandonar o local a pé em direção à cidade francesa de Beausoleil.

A explosão ocorreu quando outras pessoas entravam no prédio, não sendo ainda conhecido se essas pessoas eram o alvo do ataque.

"Trata-se muito provavelmente de um atentado", disse o chefe do Governo do Mónaco, Christophe Mirmand, acrescentando que o engenho explosivo continha, alegadamente, parafusos e granalha.

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