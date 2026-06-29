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Calor. França mantém plano de emergência, gémeas de 15 meses morrem desidratadas

29 jun, 2026 - 19:17 • Fábio Monteiro com Reuters

França vai manter o plano de resposta a emergências sanitárias no nível máximo devido ao risco de nova onda de calor. Autoridades registaram cerca de mil mortes em excesso durante o episódio de temperaturas extremas. Duas gémeas de 15 meses morreram desidratadas no norte do país.

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O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou esta segunda-feira a manutenção do plano nacional de resposta a emergências sanitárias, ORSAN, no nível máximo durante os próximos dias, perante a possibilidade de um novo episódio de calor.

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O anúncio foi feito no início de uma reunião de crise do Governo destinada a avaliar a resposta das autoridades à onda de calor da última semana e a preparar medidas para futuros episódios.

A agência meteorológica francesa indicou que o calor intenso diminuiu na maior parte do território, mas alertou para uma nova subida das temperaturas no final da semana.

Segundo a agência francesa de saúde pública, a vaga de calor provocou cerca de mil mortes em excesso. A maioria das vítimas tinha 65 ou mais anos.

Entretanto, duas gémeas de 15 meses foram encontradas mortas na segunda-feira na localidade de Beuvrages. Os pais deram o alerta depois de encontrarem as crianças sem vida.

O casal foi colocado sob custódia policial e as circunstâncias da morte estão a ser investigadas. Os primeiros indícios apontam para desidratação.

Os quatro outros filhos do casal foram igualmente assistidos pelos serviços de emergência por apresentarem sinais de desidratação. As crianças foram hospitalizadas, mas não correm perigo de vida.

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