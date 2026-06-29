Calor recorde derrete e obriga a parar metro de Leipzig desde sábado

A colocação de carris no asfalto exige a utilização de um isolamento, que permita reduzir as vibrações. Em Leipzig, o isolamento derretido não só deixou de cumprir o seu papel , e tornou os carris instáveis, como se colou aos veículos do metro , pondo em causa a segurança da circulação. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o isolamento a ser arrastado pelos elétricos, e a acumular-se nos rodados.

A autoridade de transportes de Leipzig (Leipziger Verkehrsbetriebe) anunciou no sábado a interrupção do serviço em toda a rede devido a "danos por calor na via". "As temperaturas excecionalmente altas tornaram líquido o isolamento das juntas" , explica a entidade, "e fizeram com que vertesse e se juntasse em agulhas e carris em pontos-chave da rede".

As temperaturas recorde sentidas no centro da Europa estão a causar danos nas infraestruturas. O metro de Leipzig, na Alemanha, está parado desde sábado devido ao calor, que provocou danos nos carris e impede os elétricos de circular em segurança.

Inicialmente com a intenção de retomar o serviço nesta segunda, a autoridade de transportes de Leipzig anunciou ao início da manhã que o metro vai continuar sem circular todo o dia. "A LVB continua a tentar a retoma do serviço de elétricos, incluindo com trabalho noturno", diz a empresa, apontando que já limpou "50 elétricos" e que "as secções da via afetadas vão continuar a ser limpas".

O centro da Europa tem sido atingido por temperaturas em torno dos 40 graus Celsius, um recorde para as regiões. Na Alemanha, o recorde foi de 41,7 graus Celsius na cidade de Coschen, perto da fronteira polaca; na Polónia, perto da fronteira com a Alemanha, a cidade de Słubice atingiu os 40,5 graus Celsius.

Na Hungria, as temperaturas subiram aos 40,7 graus Celsius em Budakalász, nos arredores norte de Budapeste. Já na Chéquia, o recorde foi de 41,9 graus Celsius em Doksany, na região norte do país e já próximo da fronteira sul com a Alemanha. Mais a norte, na Dinamarca, o recorde foi de 36,6 graus Celsius em Odense.