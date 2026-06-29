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Calor recorde derrete e obriga a parar metro de Leipzig desde sábado

29 jun, 2026 - 09:54 • João Pedro Quesado

Os 40 graus Celsius sentidos no centro da Europa estão a provocar danos. O isolamento dos carris em Leipzig derreteu, e começou a acumular-se no caminho dos elétricos, além de se colar às rodas e outras partes dos veículos do metro.

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Veja o vídeo: O isolamento dos carris em Leipzig derreteu devido à onda de calor (Foto: Heiko Rebsch/dpa via Reuters Connect)
Veja o vídeo: O isolamento dos carris em Leipzig derreteu devido à onda de calor. Foto: Heiko Rebsch/dpa via Reuters Connect

As temperaturas recorde sentidas no centro da Europa estão a causar danos nas infraestruturas. O metro de Leipzig, na Alemanha, está parado desde sábado devido ao calor, que provocou danos nos carris e impede os elétricos de circular em segurança.

A autoridade de transportes de Leipzig (Leipziger Verkehrsbetriebe) anunciou no sábado a interrupção do serviço em toda a rede devido a "danos por calor na via". "As temperaturas excecionalmente altas tornaram líquido o isolamento das juntas", explica a entidade, "e fizeram com que vertesse e se juntasse em agulhas e carris em pontos-chave da rede".

A colocação de carris no asfalto exige a utilização de um isolamento, que permita reduzir as vibrações. Em Leipzig, o isolamento derretido não só deixou de cumprir o seu papel, e tornou os carris instáveis, como se colou aos veículos do metro, pondo em causa a segurança da circulação. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o isolamento a ser arrastado pelos elétricos, e a acumular-se nos rodados.

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Inicialmente com a intenção de retomar o serviço nesta segunda, a autoridade de transportes de Leipzig anunciou ao início da manhã que o metro vai continuar sem circular todo o dia. "A LVB continua a tentar a retoma do serviço de elétricos, incluindo com trabalho noturno", diz a empresa, apontando que já limpou "50 elétricos" e que "as secções da via afetadas vão continuar a ser limpas".

O centro da Europa tem sido atingido por temperaturas em torno dos 40 graus Celsius, um recorde para as regiões. Na Alemanha, o recorde foi de 41,7 graus Celsius na cidade de Coschen, perto da fronteira polaca; na Polónia, perto da fronteira com a Alemanha, a cidade de Słubice atingiu os 40,5 graus Celsius.

Na Hungria, as temperaturas subiram aos 40,7 graus Celsius em Budakalász, nos arredores norte de Budapeste. Já na Chéquia, o recorde foi de 41,9 graus Celsius em Doksany, na região norte do país e já próximo da fronteira sul com a Alemanha. Mais a norte, na Dinamarca, o recorde foi de 36,6 graus Celsius em Odense.

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