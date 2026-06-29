Mais de 1.700 mortos e quase 16 mil desalojados na Venezuela

Algumas zonas devastadas pelos tremores de terra da última quarta-feira ainda não receberam qualquer ajuda do Governo de Caracas, indica a agência Reuters.

Desde os dois sismos de 7,2 e 7,5 da semana passada, já foram registados 611 sismos na Venezuela, indicou o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela.

Aumentou de 1.450 para 1.719 o número de mortos em resultado dos sismos na Venezuela, avançou esta segunda-feira o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez.

Em El Junquito, uma pequena região montanhosa situada a cerca de 33 quilómetros a oeste de Caracas, destino habitual de fim de semana para muitos venezuelanos, os residentes afirmam ter visto poucos responsáveis públicos, enquanto agricultores e outros habitantes têm assegurado o fornecimento de bens essenciais à comunidade.

"Estamos à espera de respostas, da remoção dos escombros, de inspeções e de apoio às pessoas que foram verdadeiramente afetadas", afirmou Keily Ibarra, manicure de 33 anos, que tem liderado as queixas dos moradores junto das autoridades. Ibarra apelou ao Governo para que faça "o que é necessário".

O centro de El Junquito ficou parcialmente destruído. Edifícios ruíram e os residentes montaram tendas num descampado, uma vez que não foi criado qualquer centro de acolhimento.

Vítimas aumentam entre a comunidade portuguesa

Pelo menos 56 portugueses e lusodescendentes morreram e 91 estão desaparecidos nos sismos da semana passada na Venezuela. A atualização foi revelada esta segunda-feira à tarde pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Um grupo de 17 portugueses vai regressar a Portugal numa aeronave da Força Aérea, prevendo-se que cheguem a Beja nesta terça-feira, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa.

"Desde domingo que as forças no terreno estão a operar 24 horas por dia, o transporte aconteceu com recurso a duas aeronaves KC-390 da Força Aérea. Está previsto o envio de uma nova aeronave para repatriamento de 17 cidadãos nacionais que chegarão em princípio a Beja no próximo dia 30", adiantou Nuno Melo em declarações aos jornalistas após uma cerimónia do 64.º Aniversário dos Comandos e do encerramento do 145.º Curso de Comandos, em Sintra.