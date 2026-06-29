Presidente do parlamento libanês diz que acordo com Israel “não será aprovado”

O presidente do Parlamento libanês, aliado do Hezbollah, grupo xiita pró-Irão, afirmou esta segunda-feira que o acordo-quadro assinado com Israel sob a égide de Washington “não será aprovado”, considerando que este não garante os direitos do Líbano.

“Este acordo não será aprovado e não será implementado na sua forma atual”, afirmou Nabih Berri, num comunicado divulgado pelo partido Movimento Amal, que denuncia um “acordo de ‘diktats’ e não um acordo que preserve os direitos do Líbano”.

Assinado na sexta-feira em Washington, este acordo-quadro visa alcançar “uma paz duradoura” entre o Líbano e Israel, prevendo, nomeadamente, o desarmamento do Hezbollah.

Entretanto, dois dias após a assinatura do acordo-quadro, o exército israelita destruiu um longo túnel construído pelo Hezbollah no sul do Líbano, afirmaram no domingo, num comunicado conjunto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz.

“Este túnel, que se estendia por mais de 200 metros e atingia uma profundidade superior a 25 metros, continha centenas de armas, bem como vários postos de lançamento destinados a atacar o Estado de Israel e os seus civis”, detalha o comunicado.

“Israel informou previamente os Estados Unidos e o representante norte-americano no Líbano sobre a destruição desta infraestrutura”, acrescenta-se no texto.

Um jornalista da agência France-Presse (AFP), presente na cidade costeira de Tiro, situada a cerca de 10 quilómetros do local da explosão do túnel, perto da aldeia de Majdal Zoun, testemunhou fumo ao longe.

O repórter da AFP indicou que os habitantes das localidades situadas a sul de Tiro abandonaram o local depois de terem ouvido nos meios de comunicação libaneses que Israel poderia proceder a uma explosão nas proximidades.