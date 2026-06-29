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Putin admite escassez de combustíveis na Rússia devido a ataques ucranianos

29 jun, 2026 - 22:30 • Redação

Presidente russo reconheceu dificuldades no abastecimento de combustíveis em várias regiões da Rússia. Ataques ucranianos a infraestruturas energéticas foram apontados como causa dos problemas.

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Vladimir Putin reconheceu esta segunda-feira que a Rússia enfrenta dificuldades no abastecimento de combustíveis devido aos ataques ucranianos contra infraestruturas energéticas.

"Estamos atualmente a verificar uma certa escassez, mas não é crítica", disse Putin, numa entrevista à televisão estatal russa.

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Numa reunião com responsáveis governamentais e representantes do setor petrolífero, durante o fim de semana, o Presidente russo já tinha admitido que dificuldades para automobilistas e empresas.

Segundo o portal independente Mediazona, 56 regiões russas aplicam atualmente restrições ao fornecimento de combustíveis.

O chefe de Estado anunciou hoje o reforço da produção de sistemas de defesa antiaérea para proteger infraestruturas energéticas e acelerar a reparação das refinarias atingidas. Relativamente à Crimeia, indicou que existem apenas alguns dias de reservas de combustível, manifestando confiança na chegada de novos abastecimentos.

As autoridades ucranianas sustentam que os ataques de longo alcance procuram obrigar a Rússia a desviar recursos militares da linha da frente, ao mesmo tempo que aumentam a pressão sobre as capacidades logísticas e energéticas do país.

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