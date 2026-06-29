​Sismos na Venezuela: 60 mortos e 87 desaparecidos entre a comunidade portuguesa

As autoridades venezuelanas registam, até agora, 5.034 feridos e um total de 15.866 desalojados.

Esta segunda-feira, aumentou para 1.719 o número de mortos em resultado dos sismos na Venezuela, avançou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez.

Há ainda 87 pessoas da comunidade portuguesa entre os desaparecidos – 51 homens e 36 mulheres.

A atualização foi revelada esta segunda-feira à noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Aumenta de 56 para 60 o número de portugueses e lusodescendentes que morreram nos sismos da semana passada na Venezuela.

Grupo de 17 portugueses vai ser repatriado

Dezassete cidadãos portugueses na Venezuela vão ser repatriados numa aeronave da Força Aérea, prevendo-se que cheguem a Beja nesta terça-feira, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa.

“Desde domingo que as forças no terreno estão a operar 24 horas por dia, o transporte aconteceu com recurso a duas aeronaves KC-390 da Força Aérea. Está previsto o envio de uma nova aeronave para repatriamento de 17 cidadãos nacionais que chegarão em princípio a Beja no próximo dia 30”, adiantou Nuno Melo em declarações aos jornalistas após uma cerimónia do 64.º Aniversário dos Comandos e do encerramento do 145.º Curso de Comandos, em Sintra.

O ministro da Defesa disse ainda que as Forças Armadas mantêm a disponibilidade para apoiar a operação na Venezuela com meios e equipamentos, caso tal venha a ser solicitado, mas adiantou que, até ao momento, não houve qualquer pedido dessa natureza.

Nuno Melo explicou que, até agora, “têm existido pedidos de natureza logística e de transporte” e que a disponibilidade das forças portuguesas para ajudar a Venezuela “é permanente”.

[notícia atualizada às 21h42 – com atualização do número de vítimas portuguesas e lusodescendentes]