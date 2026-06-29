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​Sismos na Venezuela: 60 mortos e 87 desaparecidos entre a comunidade portuguesa

29 jun, 2026 - 16:50 • Ricardo Vieira, com Lusa

Dezassete cidadãos portugueses na Venezuela vão ser repatriados numa aeronave da Força Aérea, prevendo-se que cheguem a Beja nesta terça-feira.

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Aumenta de 56 para 60 o número de portugueses e lusodescendentes que morreram nos sismos da semana passada na Venezuela.

A atualização foi revelada esta segunda-feira à noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

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As vítimas mortais são 10 crianças e 50 adultos. 53 tinham também nacionalidade venezuelana.

Há ainda 87 pessoas da comunidade portuguesa entre os desaparecidos – 51 homens e 36 mulheres.

Esta segunda-feira, aumentou para 1.719 o número de mortos em resultado dos sismos na Venezuela, avançou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez.

As autoridades venezuelanas registam, até agora, 5.034 feridos e um total de 15.866 desalojados.

Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos
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Grupo de 17 portugueses vai ser repatriado

Dezassete cidadãos portugueses na Venezuela vão ser repatriados numa aeronave da Força Aérea, prevendo-se que cheguem a Beja nesta terça-feira, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa.

“Desde domingo que as forças no terreno estão a operar 24 horas por dia, o transporte aconteceu com recurso a duas aeronaves KC-390 da Força Aérea. Está previsto o envio de uma nova aeronave para repatriamento de 17 cidadãos nacionais que chegarão em princípio a Beja no próximo dia 30”, adiantou Nuno Melo em declarações aos jornalistas após uma cerimónia do 64.º Aniversário dos Comandos e do encerramento do 145.º Curso de Comandos, em Sintra.

O ministro da Defesa disse ainda que as Forças Armadas mantêm a disponibilidade para apoiar a operação na Venezuela com meios e equipamentos, caso tal venha a ser solicitado, mas adiantou que, até ao momento, não houve qualquer pedido dessa natureza.

Nuno Melo explicou que, até agora, “têm existido pedidos de natureza logística e de transporte” e que a disponibilidade das forças portuguesas para ajudar a Venezuela “é permanente”.

[notícia atualizada às 21h42 – com atualização do número de vítimas portuguesas e lusodescendentes]

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