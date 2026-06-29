- Noticiário das 21h
- 29 jun, 2026
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Operação de socorro
Sismos na Venezuela: Missão portuguesa tenta resgatar vítima com vida
29 jun, 2026 - 21:01 • José Carlos Silva
Em declarações à Renascença, o major Filipe Costa diz que a organização é o principal desafio com que as equipas se deparam no terreno.
Está em curso o resgate de uma pessoa com vida por parte das equipas portuguesas enviadas para a Venezuela, onde na passada quarta-feira foram registados dois violentos sismos.
A indicação foi dada esta segunda-feira noite, à Renascença, pelo major Filipe Costa, da Unidade Especial de Proteção e Socorro.
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“Estamos em trabalhos de resgate. Foi identificada uma vítima com vida, estamos a trabalhar em conjunto com outras equipas nesse local. Penso que o balanço até agora é bastante positivo”, explica o responsável da missão portuguesa, que se encontra a operar em Catia la Mar no estado de La Guaria.
O major Filipe Costa acrescenta que o principal desafio com que as equipas se deparam, está relacionado com a organização.
“Sem dúvida que a organização é o maior desafio de todas as entidades que estão aqui. Falamos de várias áreas que têm que trabalhar em simultâneo e é uma missão muito complicada, quando as várias estruturas do país elas próprias já estão debilitadas.”
Quanto às equipas portuguesas, trabalham em conjunto, com uma capacidade de operar 24 sobre 24 horas e com pessoal e equipamentos adequados.
“Temos dentro das equipas meios drones que nos ajudam a fazer reconhecimento em grandes áreas, temos também meios cinotécnicos que nos vão ajudar a fazer reconhecimento nos locais onde as vítimas possam estar e a direcionar as nossas buscas e, depois, temos todos os meios necessários para efetuar as operações de socorro caso sejam identificadas vítimas com vida”, explica major Filipe Costa.
Além disso, existe uma equipa médica que acompanha as equipas de busca e resgate e que dão a primeira assistência às vítimas.
A comunidade internacional mobilizou-se para ajudar a Venezuela a enfrentar a catástrofe. As autoridades informaram que o país sul-americano recebeu apoio de 30 países, incluindo mil toneladas de ajuda humanitária, mais de 3.600 operacionais de busca, salvamento e apoio, bem como 118 cães especializados em operações de busca e resgate.
Esta segunda-feira, aumentou para 1.719 o número de mortos em resultado dos sismos na Venezuela, avançou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez.
As autoridades venezuelanas registam, até agora, 5.034 feridos e um total de 15.866 desalojados.
Pelo menos 60 portugueses e lusodescendentes morreram e 87 estão desaparecidos nos sismos da semana passada na Venezuela. A atualização foi revelada esta segunda-feira à noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
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