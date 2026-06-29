Sismos na Venezuela: Missão portuguesa tenta resgatar vítima com vida

Está em curso o resgate de uma pessoa com vida por parte das equipas portuguesas enviadas para a Venezuela, onde na passada quarta-feira foram registados dois violentos sismos.



A indicação foi dada esta segunda-feira noite, à Renascença, pelo major Filipe Costa, da Unidade Especial de Proteção e Socorro.

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“Estamos em trabalhos de resgate. Foi identificada uma vítima com vida, estamos a trabalhar em conjunto com outras equipas nesse local. Penso que o balanço até agora é bastante positivo”, explica o responsável da missão portuguesa, que se encontra a operar em Catia la Mar no estado de La Guaria.

O major Filipe Costa acrescenta que o principal desafio com que as equipas se deparam, está relacionado com a organização.

“Sem dúvida que a organização é o maior desafio de todas as entidades que estão aqui. Falamos de várias áreas que têm que trabalhar em simultâneo e é uma missão muito complicada, quando as várias estruturas do país elas próprias já estão debilitadas.”