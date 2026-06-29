- Noticiário das 14h
- 29 jun, 2026
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Tiroteio na Alemanha deixa pelo menos cinco mortos
29 jun, 2026 - 13:16 • Daniela Espírito Santo , Olímpia Mairos , com Reuters
Motivo do tiroteio ainda não é claro. Incidente terá acontecido num centro juvenil em Stade, no norte do país.
Pelo menos cinco pessoas morreram, esta segunda-feira, na sequência de um tiroteio na cidade de Stade, no norte da Alemanha.
Um suspeito já foi detido, assegura a agência Reuters, citando fonte da polícia local, que ainda não determinou o motivo do incidente.
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De acordo com a imprensa local, o tiroteio terá acontecido num centro juvenil em Stade, uma cidade que, segundo a agência noticiosa, não chega aos 50 mil habitantes.
Já o Der Spiegel explica que o edifício em causa se encontra no centro da cidade e que a zona de Dankersstraße está, de momento, vedada ao público. As autoridades locais pedem, de resto, para que ninguém se aproxime do local do incidente, onde ainda permanece um grande contingente policial e várias ambulâncias.
O jornal The Bild diz que a polícia lançou uma vasta operação no local e confirmou a detenção de um suspeito.
Os disparos ocorreram na zona da Dankersstraße, levando à mobilização de um forte dispositivo policial e de meios de socorro, incluindo dois helicópteros que sobrevoaram a cidade. As autoridades classificaram a situação como "dinâmica" e apelaram à população para evitar a área.
Pouco antes das 14h00, a polícia confirmou que cinco pessoas morreram. O ataque ocorreu nas imediações de um centro de apoio a jovens, embora as autoridades ainda não tenham esclarecido se entre as vítimas se encontram crianças ou adolescentes.
O local do crime, situado perto da esquadra da polícia de Stade, recebeu também equipas de apoio psicológico e assistência espiritual para acompanhar familiares e testemunhas.
Outro jornal local, o NDR, dá conta de que a zona terá tido, palcos nos últimos dias, de alguns incidentes perto de um clube juvenil, com pelo menos duas lutas registadas na noite de quinta-feira a envolver cerca de 50 pessoas. Segundo uma publicação feita pela NDR na sexta-feira, "várias dezenas de pessoas perseguiram-se e atacaram-se umas às outras, algumas com paus e vassouras" na sequência de disputas relacionadas com alegadas dívidas. Da alegada luta entre grupos terão resultado vários feridos, adianta a mesma publicação.
[Notícia atualizada às 13h37 de 29 de junho de 2026, para acrescentar contexto]
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