Tiroteio na Alemanha deixa pelo menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram, esta segunda-feira, na sequência de um tiroteio na cidade de Stade, no norte da Alemanha.

Dois suspeitos foram detidos, incluindo o alegado autor dos disparos, e a polícia já descartou uma motivação política, apontando para uma disputa familiar pela guarda de uma criança como origem do ataque.

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De acordo com a imprensa local, o tiroteio aconteceu num centro de acolhimento para jovens mães em Stade, uma cidade com cerca de 50 mil habitantes. As seis vítimas mortais, cinco mulheres e um homem, trabalhavam na instituição.

Já o Der Spiegel explica que o edifício em causa se encontra no centro da cidade e que a zona de Dankersstraße está, de momento, vedada ao público. As autoridades locais pedem, de resto, para que ninguém se aproxime do local do incidente, onde ainda permanece um grande contingente policial e várias ambulâncias.

O jornal The Bild diz que a polícia lançou uma vasta operação no local e confirmou a detenção de um suspeito.

Os disparos ocorreram na zona da Dankersstraße, levando à mobilização de um forte dispositivo policial e de meios de socorro, incluindo dois helicópteros que sobrevoaram a cidade. As autoridades classificaram a situação como "dinâmica" e apelaram à população para evitar a área.

O local do crime, situado perto da esquadra da polícia de Stade, recebeu também equipas de apoio psicológico e assistência espiritual para acompanhar familiares e testemunhas. Segundo a polícia, o ataque teve origem numa disputa pela guarda de um bebé de três meses, cuja mãe estava acolhida na instituição. Nem a criança nem a mãe ficaram feridas.