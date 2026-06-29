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Sismos na Venezuela

União Europeia reforça ajuda à Venezuela com cinco milhões de euros e voo humanitário

29 jun, 2026 - 13:31 • Olímpia Mairos

Bruxelas mobiliza financiamento de emergência, envia 50 toneladas de bens essenciais e coordena apoio de 14 países europeus às vítimas dos sismos.

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Respondendo aos efeitos dos recentes sismos na Venezuela, a União Europeia reforçou o apoio humanitário ao país com um pacote de cinco milhões de euros destinado a assistência de emergência e prepara o envio de um voo com cerca de 50 toneladas de bens essenciais para as populações afetadas.

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O financiamento permitirá garantir abrigo, cuidados de saúde e apoio imediato às comunidades mais atingidas pela catástrofe. Paralelamente, está a ser organizada uma ponte aérea humanitária, com um primeiro voo previsto para o início da semana a partir de Copenhaga, transportando material de abrigo, equipamentos de água e saneamento, bem como material educativo.

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Este novo apoio soma-se aos 52 milhões de euros já atribuídos pela União Europeia este ano para responder às consequências da crise humanitária e socioeconómica na Venezuela.

A resposta europeia está a ser coordenada através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, que mobilizou propostas de apoio de 11 Estados-membros e de um Estado participante. No terreno encontram-se já 11 especialistas enviados por Espanha, Áustria, Itália, Luxemburgo, Bélgica, Estónia e pelo Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da Comissão Europeia, que se juntaram a uma equipa italiana já destacada para o país.

Ao todo, 14 países europeus contribuíram para a operação, disponibilizando equipas de busca e salvamento, equipas médicas, apoio em telecomunicações e assistência técnica.

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A Comissão Europeia ativou igualmente o serviço de satélite Copernicus, que fornece cartografia de emergência para apoiar as operações de socorro. Até ao momento, foram produzidos 25 mapas e 13 imagens de alta resolução de diferentes zonas afetadas, facilitando o trabalho das autoridades, organizações humanitárias e equipas de salvamento.

A comissária europeia para a Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, citada em comunicado, sublinha que a União Europeia mantém o compromisso de apoiar a população venezuelana. A responsável afirma que o novo financiamento e o envio de ajuda permitirão apoiar as famílias que perderam as suas casas, os doentes que necessitam de cuidados médicos e as crianças cujas escolas foram danificadas, destacando ainda a solidariedade demonstrada pelos Estados-membros na resposta conjunta à emergência.

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