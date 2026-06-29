União Europeia reforça ajuda à Venezuela com cinco milhões de euros e voo humanitário

O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz e o cão resgatado: as histórias de esperança na Venezuela

Este novo apoio soma-se aos 52 milhões de euros já atribuídos pela União Europeia este ano para responder às consequências da crise humanitária e socioeconómica na Venezuela. A resposta europeia está a ser coordenada através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, que mobilizou propostas de apoio de 11 Estados-membros e de um Estado participante. No terreno encontram-se já 11 especialistas enviados por Espanha, Áustria, Itália, Luxemburgo, Bélgica, Estónia e pelo Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da Comissão Europeia, que se juntaram a uma equipa italiana já destacada para o país. Ao todo, 14 países europeus contribuíram para a operação, disponibilizando equipas de busca e salvamento, equipas médicas, apoio em telecomunicações e assistência técnica.

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele prédio, só vi sair uma família"