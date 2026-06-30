"Batman" amarra alegados ladrões de motas com fita adesiva a postes no México

De acordo com o jornal, o primeiro caso foi registado a 13 de junho , quando um homem foi encontrado preso a um poste de iluminação com um cartaz que o acusava de roubo. Nos dias seguintes, surgiram mais quatro casos semelhantes.

Alguns dos homens tinham a palavra espanhola "ratero" ("ladrão") escrita na testa, enquanto outros apresentavam bigodes desenhados no rosto e sinais visíveis de agressões. Em vários casos, estavam também com a boca tapada com fita adesiva.

Segundo a publicação britânica, pelo menos cinco homens foram encontrados nesta situação ao longo das últimas duas semanas na cidade de Lagos de Moreno. Junto deles estavam as motas que alegadamente teriam roubado e cartazes a identificá-los como autores dos furtos.

Um misterioso vigilante foi apelidado de "Batman de Lagos de Moreno" depois de alegadamente capturar suspeitos de roubarem motas e deixá-los amarrados com fita adesiva a postes de iluminação pública no estado mexicano de Jalisco. A informação é avançada pelo Daily Mail , com base em relatos da imprensa local.

O alegado vigilante permanece por identificar, mas terá decidido agir por conta própria devido ao que considera ser a falta de eficácia das autoridades no combate ao roubo de motas, uma interpretação avançada pelos meios de comunicação locais.

O caso ganhou projeção nas redes sociais depois de o jornalista mexicano Luis Cárdenas divulgar fotografias dos suspeitos e apelidar o autor de "Batman de Lagos de Moreno". Numa publicação na rede social X, escreveu: "Em Jalisco, perante a falta de ajuda das autoridades, um herói anónimo começou a caçar ladrões de motas. Até agora, já apanhou cinco em dez dias."

Apesar da simpatia que o vigilante tem gerado junto de alguns habitantes, as autoridades mexicanas sublinham que os homens encontrados amarrados são, neste momento, considerados vítimas, por terem sido privados ilegalmente da liberdade e agredidos.

Segundo o Daily Mail, os serviços de emergência libertaram os cinco homens e prestaram-lhes assistência médica. Não é claro se algum deles está a ser investigado pelos alegados furtos de motas.

O procurador do estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmou que as autoridades estão a investigar todos os casos. Até ao momento, não houve detenções, embora a polícia tenha identificado dois veículos que poderão estar relacionados com os incidentes.

Os furtos de motas e bicicletas são frequentes no México, onde estes veículos são muitas vezes utilizados na prática de outros crimes. Jalisco é um dos estados mais afetados por este tipo de criminalidade, a par do Estado do México, que inclui a área metropolitana da Cidade do México.