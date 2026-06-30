Brasil. Milei expressa apoio a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência

O senador brasileiro citou a publicação de Milei e afirmou: “Muito em breve, a onda azul também chegará ao Brasil! Se na Argentina teve motosserra, no Brasil terá tesouraço nos impostos, na burocracia e na corrupção! Obrigado, Presidente Milei!”.

A conta na rede social X do Gabinete do Presidente da Argentina publicou uma fotografia de Milei ao lado de Bolsonaro, que o próprio Presidente partilhou nas redes sociais, acrescentando que “a maré azul está a chegar ao Brasil com Flávio Bolsonaro”.

O Presidente argentino, Javier Milei, reuniu-se na segunda-feira, em Buenos Aires, com Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e expressou apoio à candidatura do senador de extrema-direita às eleições presidenciais de outubro.

Bolsonaro, que sondagens apontam como principal rival eleitoral do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva — que aspira à reeleição —, encontra-se na Argentina para participar num encontro de políticos latino-americanos, organizado pela Israel Allies Foundation, uma organização cristã norte-americana de apoio a Israel.

“Felizmente, estamos hoje a assistir a um novo despertar em toda a região, onde a esquerda continua a recuar. Primeiro, perderam no Chile. Na semana passada, perderam na Colômbia. Já sabemos também que perderam no Peru e espero que, em outubro, percam no Brasil”, exclamou Milei ao discursar na segunda-feira no encontro da fundação.

A relação entre Milei e Lula tem sido conflituosa desde o início do governo do argentino, que manifestou repetidamente apoio à família Bolsonaro, em especial ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado à prisão no Brasil por tentativa de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro chegou a figurar tecnicamente empatado com o líder progressista em algumas sondagens para um eventual segundo turno, mas perdeu terreno nas últimas semanas após terem sido divulgadas algumas das conversas que teve com um banqueiro acusado do maior escândalo de fraude das últimas décadas no Brasil.