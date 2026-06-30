Criança de três anos resgatada viva quase seis dias após os sismos na Venezuela

Na segunda-feira, outra criança já tinha sido retirada com vida dos escombros de um edifício na mesma região, segundo o Governo venezuelano.

Numa publicação nas redes sociais, o Ministério da Comunicação venezuelano informou que o resgate ocorreu no setor de Caribe, em La Guaira, onde numerosas construções colapsaram devido à intensidade dos sismos.

Segundo o Ministério da Comunicação venezuelano, a operação foi realizada por equipas de resgate da Jordânia, quando já tinham passado cerca de 140 horas desde os dois abalos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter.

O resgate ocorreu num edifício da zona de Los Corales, no estado de La Guaira.

Uma criança de três anos foi resgatada com vida na madrugada desta terça-feira, depois de ter permanecido quase seis dias sob os escombros na sequência dos dois sismos que atingiram a Venezuela.

Mais de 3.300 operacionais de busca e salvamento enviados por 27 países, sob coordenação das Nações Unidas, encontram-se na Venezuela para apoiar as operações de localização de sobreviventes, anunciou a Presidente interina, Delcy Rodríguez.

Os dados oficiais apontam para pelo menos 15.866 desalojados e 855 edifícios afetados, dos quais 189 ruíram totalmente. Uma avaliação preliminar da NASA, baseada em imagens de satélite, indica que cerca de 58.870 edifícios poderão ter sido danificados ou destruídos na região afetada.

Entre as vítimas mortais contam-se pelo menos 68 portugueses e lusodescendentes, enquanto 74 permanecem desaparecidos ou incontactáveis, de acordo com o balanço avançado esta terça-feira à noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas continuam desaparecidas. Portugal e outros Estados da União Europeia enviaram equipas de busca e salvamento para o país.

A missão portuguesa de resposta aos sismos está instalada em Catia la Mar, no estado de La Guaira, uma zona com forte presença de portugueses e lusodescendentes.

Os dois sismos ocorreram a cerca de 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por mais de 20 réplicas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

[notícia atualizada às 20h46, de 30/06/2026 - com a atualização do número de vítimas portuguesas]