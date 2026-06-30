Criança de três anos resgatada viva quase seis dias após os sismos na Venezuela

Uma criança de três anos foi resgatada com vida na madrugada desta terça-feira, depois de ter permanecido quase seis dias sob os escombros na sequência dos dois sismos que atingiram a Venezuela.

O resgate ocorreu num edifício da zona de Los Corales, no estado de La Guaira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo o Ministério da Comunicação venezuelano, a operação foi realizada por equipas de resgate da Jordânia, quando já tinham passado cerca de 140 horas desde os dois abalos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter.

Numa publicação nas redes sociais, o Ministério da Comunicação venezuelano informou que o resgate ocorreu no setor de Caribe, em La Guaira, onde numerosas construções colapsaram devido à intensidade dos sismos.

Na segunda-feira, outra criança já tinha sido retirada com vida dos escombros de um edifício na mesma região, segundo o Governo venezuelano.