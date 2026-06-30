Irão afasta negociações com os EUA apesar da presença de delegações em Doha

Delegações do Irão e dos Estados Unidos deslocam-se esta semana a Doha, mas Teerão garante que não está prevista qualquer reunião entre os dois países.

Esta posição surge após novos ataques com mísseis durante o fim de semana, que voltaram a colocar em causa o cessar-fogo alcançado para travar a guerra iniciada há quatro meses.

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A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou que Donald Trump enviou Jared Kushner e Steve Witkoff para liderarem a delegação norte-americana.

O Irão confirmou o envio de uma equipa técnica ao Qatar, mas rejeita qualquer ligação à presença dos representantes dos Estados Unidos.

"Não teremos quaisquer reuniões de negociação, a qualquer nível, com a parte americana nos próximos dias", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baghaei.

A falta de entendimento sobre a realização de contactos reflete a fragilidade do acordo de 17 de junho.

O memorando prevê 60 dias para consolidar o cessar-fogo, discutir o programa nuclear iraniano e negociar uma trégua permanente, mas ambas as partes continuam a acusar-se de violar os compromissos assumidos.