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Irão afasta negociações com os EUA apesar da presença de delegações em Doha
30 jun, 2026 - 00:23 • Reuters
Delegações do Irão e dos Estados Unidos chegam esta semana a Doha. Teerão garante que não haverá negociações com Washington. Novos ataques com mísseis voltam a testar o cessar-fogo.
Delegações do Irão e dos Estados Unidos deslocam-se esta semana a Doha, mas Teerão garante que não está prevista qualquer reunião entre os dois países.
Esta posição surge após novos ataques com mísseis durante o fim de semana, que voltaram a colocar em causa o cessar-fogo alcançado para travar a guerra iniciada há quatro meses.
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A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou que Donald Trump enviou Jared Kushner e Steve Witkoff para liderarem a delegação norte-americana.
O Irão confirmou o envio de uma equipa técnica ao Qatar, mas rejeita qualquer ligação à presença dos representantes dos Estados Unidos.
"Não teremos quaisquer reuniões de negociação, a qualquer nível, com a parte americana nos próximos dias", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baghaei.
A falta de entendimento sobre a realização de contactos reflete a fragilidade do acordo de 17 de junho.
O memorando prevê 60 dias para consolidar o cessar-fogo, discutir o programa nuclear iraniano e negociar uma trégua permanente, mas ambas as partes continuam a acusar-se de violar os compromissos assumidos.
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