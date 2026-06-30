- Noticiário das 22h
- 30 jun, 2026
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Polícia lança caça ao homem após explosão que fez três feridos no Mónaco
30 jun, 2026 - 19:08 • Reuters
Explosão provocada por um engenho explosivo feriu três pessoas no Mónaco. Autoridades de França e do principado procuram o suspeito, que terá fugido a pé. Investigação aponta para uma tentativa de homicídio.
As autoridades do Mónaco e de França procuram o suspeito de um ataque com um engenho explosivo ocorrido na segunda-feira à noite no principado. Três pessoas ficaram feridas na explosão e a investigação decorre em articulação entre os dois países.
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Segundo duas fontes citadas pela Reuters, o alvo do ataque foi o oligarca de origem ucraniana Vadym Yermolaiev. Entre os feridos estão também a companheira e o filho. O procurador do Mónaco recusou confirmar a identidade das vítimas, por ainda não terem sido ouvidas pela polícia.
De acordo com o procurador Stéphane Thibault, o suspeito deixou um pacote em frente ao edifício pouco antes da chegada dos três moradores do apartamento situado no rés do chão. O engenho explodiu no momento em que chegaram ao local.
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Os três feridos permanecem hospitalizados. A mulher encontra-se em estado crítico, enquanto o homem deixou de ser considerado em estado crítico. O filho sofreu ferimentos menos graves.
"Em coordenação com as autoridades francesas, prosseguimos os esforços para o identificar e deter. Espero que isso aconteça rapidamente, tendo em conta os meios que estamos a mobilizar", afirmou Stéphane Thibault.
A investigação está a ser conduzida por suspeitas de tentativa de homicídio. As autoridades acreditam que o suspeito fugiu a pé para França após a explosão.
Segundo a Reuters, Vadym Yermolaiev adquiriu a nacionalidade cipriota em 2019 e foi alvo de sanções da Ucrânia em 2023. Meios de comunicação ucranianos referem que as sanções estarão relacionadas com negócios desenvolvidos na Crimeia ocupada pela Rússia. A embaixada da Ucrânia em Paris informou que está a verificar a identidade e a nacionalidade das pessoas envolvidas.
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