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Quatorze crianças morrem após desabamento de centro de explicações no Paquistão

30 jun, 2026 - 22:19 • Redação

Colapso do teto de um centro de explicações em Lahore provocou a morte de 14 crianças. Professora também morreu sob os escombros.

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Quatorze crianças morreram esta terça-feira na sequência do colapso do teto de um centro privado de explicações na cidade de Lahore, no leste do Paquistão.

Equipas de socorro retiraram ainda dos escombros uma professora de 30 anos, que também morreu.

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Segundo os serviços de emergência da província de Punjab, as vítimas mortais tinham entre cinco e 16 anos, sendo a maioria das crianças com menos de nove anos.

O centro de explicações não estava registado e funcionava num edifício residencial privado com um teto degradado, revelou a ministra da Informação de Punjab.

"Se forem apuradas negligência, falta de cuidado ou quaisquer violações da lei, os responsáveis enfrentarão medidas legais rigorosas", afirmou Azma Bokhari.

Os centros de explicações são comuns no Paquistão, onde muitas crianças frequentam aulas suplementares fora do horário escolar.

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