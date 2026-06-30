Sobe para 1.943 o número de mortos na Venezuela

Aumenta de 1.719 para 1.943 o número de mortos dos sismos na Venezuela, de acordo com o mais recente balanço avançado esta terça-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez. O número de feridos praticamente duplicou para 10.571 nas últimas 24 horas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre a comunidade portuguesa na Venezuela estão confirmadas 60 vítimas mortais e 87 desaparecidos, segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Menino de três anos resgatado com vida Seis dias depois dos sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, um menino de três anos foi resgatado com vida esta terça-feira, no estado de La Guaira.

Um vídeo divulgado pelos media internacionais mostra o momento em que uma equipa de busca e salvamento da Jordânia consegue localizar a criança graças a uma pequena câmara introduzida nos escombros e retira o menino em segurança. A missão portuguesa de busca e socorro também está envolvida numa operação de resgate de um homem, que está preso nos escombros de um centro comercial em Catia la Mar, em La Guaira. Seis dias depois dos sismos que espalharam a destruição em várias zonas da Venezuela, a possibilidade de encontrar sobreviventes é cada vez mais reduzida.

Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos