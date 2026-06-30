- Noticiário das 19h
- 30 jun, 2026
-
Sismos na Venezuela
Sobe para 1.943 o número de mortos na Venezuela
30 jun, 2026 - 18:53 • Ricardo Vieira, com Reuters
O número de feridos praticamente duplicou para 10.571 nas últimas 24 horas.
Aumenta de 1.719 para 1.943 o número de mortos dos sismos na Venezuela, de acordo com o mais recente balanço avançado esta terça-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez.
O número de feridos praticamente duplicou para 10.571 nas últimas 24 horas.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Entre a comunidade portuguesa na Venezuela estão confirmadas 60 vítimas mortais e 87 desaparecidos, segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Menino de três anos resgatado com vida
Seis dias depois dos sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, um menino de três anos foi resgatado com vida esta terça-feira, no estado de La Guaira.
Sismos na Venezuela
Venezuela. Orlando já perdeu sete familiares e tem uma prima debaixo de escombros que não será resgatada
As notícias que este venezuelano, que vive na Made(...)
Um vídeo divulgado pelos media internacionais mostra o momento em que uma equipa de busca e salvamento da Jordânia consegue localizar a criança graças a uma pequena câmara introduzida nos escombros e retira o menino em segurança.
A missão portuguesa de busca e socorro também está envolvida numa operação de resgate de um homem, que está preso nos escombros de um centro comercial em Catia la Mar, em La Guaira.
Seis dias depois dos sismos que espalharam a destruição em várias zonas da Venezuela, a possibilidade de encontrar sobreviventes é cada vez mais reduzida.
As equipas de resgate do Equador e dos Estados Unidos suspenderam as operações na madrugada de terça-feira em Macuto, uma localidade do estado de La Guaira — a zona mais afetada pelos sismos de 24 de junho — depois de mais de 40 horas de trabalho, quando deixaram de receber qualquer resposta de uma mãe e dos seus três filhos, que permaneciam soterrados sob um edifício de nove andares.
"No fim, acreditamos que o tempo já passou e que o que vamos encontrar agora são vítimas mortais", afirmou o major Jorge Montanero, chefe da equipa EQ11, de Guayaquil, cidade situada na costa do Pacífico do Equador.
"Infelizmente, a situação não evoluiu de forma favorável", declarou, junto aos escombros, depois de a equipa ter cortado quatro lajes de betão do edifício na tentativa de localizar as quatro pessoas soterradas.
- Noticiário das 19h
- 30 jun, 2026
-
- Venezuela. Imagens de satélite mostram milhares de edifícios afetados por sismos
- Venezuela. Orlando já perdeu sete familiares e tem uma prima debaixo de escombros que não será resgatada
- Sismos na Venezuela. Primeiros portugueses já chegaram a Figo Maduro
- Venezuela. Bombeiros portugueses identificam um sobrevivente nos escombros
- Carneiro envia carta a Montenegro com pedidos de ajuda de portugueses na Venezuela
- Revolta após sismos na Venezuela. "Há prédios onde ainda não chegaram equipas de resgate"
- Portugal preparado para um sismo como na Venezuela? Dispositivo tem "falhas gritantes"
- Sismos na Venezuela: 60 mortos e 87 desaparecidos entre a comunidade portuguesa
- Venezuela. Imagens de satélite mostram milhares de edifícios afetados por sismos
- Venezuela. Orlando já perdeu sete familiares e tem uma prima debaixo de escombros que não será resgatada
- Sismos na Venezuela. Primeiros portugueses já chegaram a Figo Maduro
- Venezuela. Bombeiros portugueses identificam um sobrevivente nos escombros
- Carneiro envia carta a Montenegro com pedidos de ajuda de portugueses na Venezuela
- Revolta após sismos na Venezuela. "Há prédios onde ainda não chegaram equipas de resgate"
- Portugal preparado para um sismo como na Venezuela? Dispositivo tem "falhas gritantes"
- Sismos na Venezuela: 60 mortos e 87 desaparecidos entre a comunidade portuguesa