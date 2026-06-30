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Trump declara mais de 1,4 mil milhões de euros em rendimentos de negócios com criptomoedas
30 jun, 2026 - 23:01 • Redação
Donald Trump declarou mais de 1,4 mil milhões de euros em rendimentos provenientes de negócios ligados às criptomoedas no último ano. Ativos digitais passaram a representar a principal fonte de receitas do Presidente dos Estados Unidos.
A declaração financeira anual, entregue ao Gabinete de Ética do Governo dos Estados Unidos, indica que Trump recebeu mais de 500 milhões de euros da World Liberty Financial, empresa de criptomoedas criada com os filhos.
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O Presidente dos EUA declarou ainda cerca de 635 milhões de euros com a venda da criptomoeda $TRUMP.
Os documentos referem também mais de 80 milhões de euros recebidos em acordos com várias empresas de comunicação social e vários milhões de euros provenientes do licenciamento do seu nome a promotores imobiliários no estrangeiro.
As declarações evidenciam o peso crescente dos negócios da família Trump no mercado das criptomoedas. Segundo estimativas anteriores da Reuters, a família arrecadou pelo menos 2,3 mil milhões de euros junto de investidores desde o regresso de Trump à Presidência.
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