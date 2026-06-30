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Venezuela. Imagens de satélite mostram milhares de edifícios afetados por sismos

30 jun, 2026 - 08:14 • Lusa

NASA estima que perto de 59 mil edifícios tenham sido danificados pelos fortes abalos da semana passada. Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

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Uma avaliação preliminar da NASA estima que o duplo sismo que atingiu a Venezuela na passada semana poderá ter danificado ou destruído cerca de 58.870 edifícios em toda a região afetada.

A estimativa foi produzida a partir de dados de radar do satélite Sentinel-1, do programa europeu de observação da Terra Copernicus, e resulta de uma análise experimental realizada poucos dias após a catástrofe.

A NASA ressalvou que o resultado “ainda não foi validado” e deve ser encarado como uma avaliação preliminar.

Segundo a agência, o Sistema de Coordenação de Resposta a Desastres foi ativado para apoiar as autoridades e continuará a divulgar mapas e outros produtos de informação à medida que novos dados forem processados.

Os especialistas compararam duas imagens de radar obtidas após os sismos, nos dias 24 e 25 de junho, com um conjunto de imagens de referência captadas pelo Sentinel-1 ao longo do último ano.

A primeira cobre a zona ocidental próxima do epicentro, nas imediações de San Felipe e Yumare, enquanto a segunda abrange a área metropolitana de Caracas, incluindo Petare e Antímano.

A Agência Espacial Europeia (ESA) está igualmente a recorrer aos dados do Sentinel-1 para elaborar mapas da deformação do terreno provocada pelos sismos.

Um interferograma obtido pela comparação de imagens recolhidas antes e depois do desastre revela alterações no solo desde Caracas até Puerto Cabello, cerca de 210 quilómetros a oeste da capital venezuelana, com recurso a instrumentos capazes de detetar deformações com precisão milimétrica.

A Venezuela foi atingida na quarta-feira passada por dois fortes sismos, de magnitudes 7,2 e 7,5, com epicentro nas proximidades de San Felipe e Yumare, no centro-norte do país.

Os abalos provocaram fortes destruições ao longo da costa central e na área metropolitana de Caracas, causando causaram pelo menos 1719 mortos e 5034 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 60 portugueses e lusodescendentes, e outros 87 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.

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