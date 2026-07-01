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Alemanha acusa cidadão ucraniano de liderar sabotagem aos gasodutos Nord Stream

01 jul, 2026 - 23:23 • Redação

Procuradores alemães acusaram um cidadão ucraniano de envolvimento nas explosões que atingiram os gasodutos Nord Stream em 2022. Investigação aponta o suspeito como coordenador da operação.

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Os procuradores alemães formalizaram a acusação contra um cidadão ucraniano, identificado apenas como Serhii K, por alegadamente liderar e coordenar o ataque que destruiu parte dos gasodutos Nord Stream, no mar Báltico, em setembro de 2022.

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Segundo relatos dos meios de comunicação alemães, trata-se do mesmo homem detido em Itália no verão passado e extraditado para a Alemanha em novembro. O suspeito nega qualquer envolvimento nos factos.

O suspeito é acusado de liderar uma equipa de sete cúmplices numa operação destinada a destruir três dos quatro gasodutos Nord Stream.

Além da alegada sabotagem, o arguido responde por acusações relacionadas com ataques a infraestruturas energéticas civis, provocação de explosões e destruição de infraestruturas.

Um mês após a primeira detenção, um segundo suspeito ucraniano foi detido na sua residência, nas proximidades de Varsóvia, na Polónia, ao abrigo de outro mandado de captura emitido pela Alemanha.

Antes da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Alemanha cancelou o processo de certificação do Nord Stream 2, totalmente detido pela empresa russa Gazprom. Meses mais tarde, a Rússia suspendeu o funcionamento do Nord Stream 1, atribuindo a decisão a problemas técnicos. Em 26 de setembro de 2022, várias explosões romperam três dos quatro gasodutos.

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