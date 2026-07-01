"Amamos Portugal". Trump grava mensagem para embaixador "muito bom" no golfe

"Ele está a fazer um trabalho excelente como embaixador , e nós amamos Portugal, e esperamos ver-te um dia destes, talvez em breve", afirma Donald Trump, pedindo depois, a partir da famosa secretária na Sala Oval da Casa Branca, que John Arrigo continue "a fazer um bom trabalho".

"Eu faço-o passar dificuldades no campo de golfe, mas ele é muito bom, é difícil derrotá-lo", continua Trump, sublinhando, de seguida, que "ele é difícil de derrotar de muitas outras formas":

O Presidente dos Estados Unidos coloca a hipótese de Arrigo ter escolhido Portugal para ser embaixador "por causa dos excelentes campos de golfe" do país. "O John é um jogador de golfe 'scratch' [nome dado a jogadores amadores com handicap de zero], eu diria melhor que um", aponta Trump, visto que Arrigo "já ganhou muitos campeonatos".

"Portugal tem um grande amigo meu como embaixador , John Arrigo", começa Donald Trump, descrevendo depois o embaixador como "uma pessoa excecional que fez muito dinheiro no setor dos automóveis" .

O embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) em Portugal divulgou esta quarta-feira uma mensagem gravada por Donald Trump, em que o Presidente norte-americano diz "amar" Portugal. Apesar de a mensagem se dever à celebração dos 250 anos de independência dos EUA, a maioria do vídeo fala sobre as qualidades do embaixador a jogar golfe .

John Arrigo é embaixador dos EUA em Portugal desde setembro de 2025.

Antes, foi vice-presidente da Arrigo Auto Group, empresa familiar de stands de automóveis em West Palm Beach, na Florida — zona onde se localiza o resort de Mar-a-Lago, detido e utilizado como residência por Donald Trump. Foi em Mar-a-Lago que Arrigo casou, em 2021.

A mensagem de Donald Trump foi gravada, segundo a publicação da embaixada em Portugal, para a festa organizada pela embaixada para celebrar o feriado nacional dos EUA. Os EUA assinalam, a 4 de julho, os 250 anos da Declaração da Independência, em que as 13 colónias britânicas no continente americano declararam independência da monarquia britânica.

Leia a mensagem completa em português:

"Bem, Portugal tem um grande amigo meu como embaixador, John Arrigo.

É uma pessoa excecional que fez muito dinheiro no setor dos automóveis, e decidiu tornar-se embaixador. Eu dei-lhe a escolher e ele escolheu Portugal! E talvez tenha sido por causa dos vossos excelentes campos de golfe, porque o John é um jogador de golfe 'scratch', eu diria melhor que um, ele já ganhou muitos campeonatos.

E é um tipo fantástico.

Eu faço-o passar dificuldades no campo de golfe, mas ele é muito bom, é difícil derrotá-lo, muito difícil derrotá-lo. Mas também sei que ele é difícil de derrotar de muitas outras formas.

Ele está a fazer um trabalho excelente como embaixador, e nós amamos Portugal, e esperamos ver-vos um dia destes, talvez em breve.

E John, continua a fazer um bom trabalho, toma conta do povo de Portugal e dos Estados Unidos da América."