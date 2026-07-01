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- 01 jul, 2026
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Autocarro colide com edifício e faz pelo menos 46 feridos na Catalunha
01 jul, 2026 - 08:54 • Jaime Dantas , Daniela Espírito Santo
Há pelo menos quatro feridos em estado grave.
Um autocarro embateu, esta quarta-feira, com um edifício em Lleida, na Catalunha. Há pelo menos 46 feridos, quatro deles em estado grave, segundo a mais recente atualização do Serviço de Emergência do Governo Regional.
Na rede social X, a autoridade avança que foram acionadas para o local 11 viaturas, um helicóptero médico e uma equipa de psicólogos, que prestou assistência às vítimas.
13 pessoas foram transportadas para o Hospital Arnau de Vilanova, quatro delas em estado grave.
As restantes 33 vítimas apresentam ferimentos ligeiros, tendo sido algumas delas encaminhadas para centros de saúde nas proximidades, acrescenta a autoridade Catalã na publicação.
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