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Autocarro colide com edifício e faz pelo menos 46 feridos na Catalunha

01 jul, 2026 - 08:54 • Jaime Dantas , Daniela Espírito Santo

Há pelo menos quatro feridos em estado grave.

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Um autocarro embateu, esta quarta-feira, com um edifício em Lleida, na Catalunha. Há pelo menos 46 feridos, quatro deles em estado grave, segundo a mais recente atualização do Serviço de Emergência do Governo Regional.

Na rede social X, a autoridade avança que foram acionadas para o local 11 viaturas, um helicóptero médico e uma equipa de psicólogos, que prestou assistência às vítimas.

13 pessoas foram transportadas para o Hospital Arnau de Vilanova, quatro delas em estado grave.

As restantes 33 vítimas apresentam ferimentos ligeiros, tendo sido algumas delas encaminhadas para centros de saúde nas proximidades, acrescenta a autoridade Catalã na publicação.

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