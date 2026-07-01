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Bélgica. Pelo menos cinco pessoas morreram num incêndio em prédio de 10 andares

01 jul, 2026 - 13:59 • Reuters

O edifício teria cerca de 200 pessoas no interior. A porta-voz da polícia, Kim Bastiaens, disse à estação local VTM Nieuws que pelo menos cinco pessoas morreram, e que ainda era cedo para divulgar o número de feridos.

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Pelo menos cinco pessoas morreram num incêndio num edifício residencial de 10 andares na cidade belga de Antuérpia, na quarta-feira, informou a polícia local.

A Reuters viu equipas de resgate a descerem moradores pela lateral do edifício a usar cordas.

Alguns sobreviventes descreveram o momento em que ficaram presos dentro do edifício até à chegada da polícia e dos bombeiros, pouco depois do início do incêndio de manhã.

"Primeiro, a energia elétrica acabou. Três minutos depois, o alarme de incêndio disparou. Por esta altura, já havia fumo nos corredores", disse Geert Dewulf, morador no 10º andar, à emissora belga VRTNWS.

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"Tentámos descer sozinhos, mas não conseguimos. Barricámo-nos no apartamento e esperámos no terraço. Cerca de 10 minutos depois, os bombeiros chegaram para nos resgatar do terraço com a escada de incêndio", acrescenta.

Cerca de 200 pessoas no interior

Outro morador, Gerard, descreveu ter ajudado uma vizinha a escapar de um apartamento tomado pelo fumo, mas não conseguiu encontrar o seu gato.

O edifício teria cerca de 200 pessoas no interior. A porta-voz da polícia, Kim Bastiaens, disse à estação local VTM Nieuws que pelo menos cinco pessoas morreram, e que ainda era cedo para divulgar o número de feridos.

Várias equipas de bombeiros de diferentes distritos estiveram no local, bem como ambulâncias e outros serviços de emergência. A polícia aconselhou os moradores da zona a manterem as portas e janelas fechadas para evitar danos causados pelo fumo.

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O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, antigo presidente da Câmara de Antuérpia, disse à emissora X que os seus pensamentos estavam com as vítimas.

A Bélgica tem sofrido com uma série de incêndios graves nas últimas semanas, incluindo um num armazém em Bruxelas.

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