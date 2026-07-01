Bélgica. Pelo menos cinco pessoas morreram num incêndio em prédio de 10 andares

Pelo menos cinco pessoas morreram num incêndio num edifício residencial de 10 andares na cidade belga de Antuérpia, na quarta-feira, informou a polícia local. A Reuters viu equipas de resgate a descerem moradores pela lateral do edifício a usar cordas. Alguns sobreviventes descreveram o momento em que ficaram presos dentro do edifício até à chegada da polícia e dos bombeiros, pouco depois do início do incêndio de manhã. "Primeiro, a energia elétrica acabou. Três minutos depois, o alarme de incêndio disparou. Por esta altura, já havia fumo nos corredores", disse Geert Dewulf, morador no 10º andar, à emissora belga VRTNWS.

"Tentámos descer sozinhos, mas não conseguimos. Barricámo-nos no apartamento e esperámos no terraço. Cerca de 10 minutos depois, os bombeiros chegaram para nos resgatar do terraço com a escada de incêndio", acrescenta. Cerca de 200 pessoas no interior Outro morador, Gerard, descreveu ter ajudado uma vizinha a escapar de um apartamento tomado pelo fumo, mas não conseguiu encontrar o seu gato. O edifício teria cerca de 200 pessoas no interior. A porta-voz da polícia, Kim Bastiaens, disse à estação local VTM Nieuws que pelo menos cinco pessoas morreram, e que ainda era cedo para divulgar o número de feridos. Várias equipas de bombeiros de diferentes distritos estiveram no local, bem como ambulâncias e outros serviços de emergência. A polícia aconselhou os moradores da zona a manterem as portas e janelas fechadas para evitar danos causados pelo fumo.