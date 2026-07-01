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Inglaterra
Família de menino atacado por crocodilo agradece a funcionários do zoo
01 jul, 2026 - 17:28 • Redação*
Familiares agradecem aos funcionários e médicos pelo resgate e tratamento do filho de 3 anos, que foi atirado para o fosso dos crocodilos num jardim zoológico em Inglaterra.
A família do menino de três anos, que ficou gravemente ferido após ser atirado para um fosso de crocodilos, agradeceu ao staff do zoo pelo resgate do filho.
O ataque aconteceu no Zoo Johnsons of Old Hurst, perto de Huntingdon, no passado dia 18 junho, e deixou o Reino Unido em estado de choque.
Segundo o jornal britânico The Telegraph, a família agradeceu, nesta quarta-feira, através de um comunicado, aos funcionários da instituição pelo resgate do fiho: “Gostaríamos de agradecer à equipa do zoo que resgatou o nosso filho do recinto.”
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Enalteceu também o apoio público recebido e o trabalho dos médicos no Hospital Addenbrooke: “Estamos verdadeiramente gratos pelo apoio público e pelos votos de felicidades que recebemos, bem como a todos os que estiveram diretamente envolvidos nos cuidados e recuperação do nosso filho no hospital.”
Pete Lewis, que estava no zoo na altura do incidente com a filha de seis anos, referiu que a equipa provavelmente salvou a vida do menino: "Eu vi o menino a ser levado para fora. Parecia que funcionários ou membros do público tinham entrado no recinto para resgatar o menino e quase certamente evitaram mais ferimentos."
Inglaterra
Criança de três anos atirada para fosso dos crocodilos
O menino ficou em estado crítico, mas estável após(...)
Segundo o The Telegraph, um homem de 30 anos de Norfolque, foi detido sob suspeita de tentativa de homicídio, mas foi posteriormente libertado sob fiança após ter sido "considerado inapto para entrevista". Entende-se que a polícia está a avaliar as ações de dois cuidadores que cuidavam do homem durante a sua visita ao jardim zoológico.
Foi criada uma página de angariação de fundos para apoiar a recuperação do menino e dar estabilidade financeira à família enquanto apoiam o filho.
O recinto dos crocodilos reabriu ao público nove dias após o incidente.
*Editado por Ana Kotowicz
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