Família de menino atacado por crocodilo agradece a funcionários do zoo

A família do menino de três anos, que ficou gravemente ferido após ser atirado para um fosso de crocodilos, agradeceu ao staff do zoo pelo resgate do filho.

O ataque aconteceu no Zoo Johnsons of Old Hurst, perto de Huntingdon, no passado dia 18 junho, e deixou o Reino Unido em estado de choque.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, a família agradeceu, nesta quarta-feira, através de um comunicado, aos funcionários da instituição pelo resgate do fiho: “Gostaríamos de agradecer à equipa do zoo que resgatou o nosso filho do recinto.”

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Enalteceu também o apoio público recebido e o trabalho dos médicos no Hospital Addenbrooke: “Estamos verdadeiramente gratos pelo apoio público e pelos votos de felicidades que recebemos, bem como a todos os que estiveram diretamente envolvidos nos cuidados e recuperação do nosso filho no hospital.”

Pete Lewis, que estava no zoo na altura do incidente com a filha de seis anos, referiu que a equipa provavelmente salvou a vida do menino: "Eu vi o menino a ser levado para fora. Parecia que funcionários ou membros do público tinham entrado no recinto para resgatar o menino e quase certamente evitaram mais ferimentos."