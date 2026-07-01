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Espanha
Homem encontra quadro de Sorolla abandonado na rua e entrega-o à Polícia
01 jul, 2026 - 21:54 • Redação
Homem encontrou um quadro abandonado numa rua de Sevilha e levou-o para casa por gostar da moldura. Dias depois, percebeu que podia tratar-se de uma obra de Joaquín Sorolla e contactou a Polícia.
Um homem encontrou um quadro abandonado numa rua de Sevilha, levou-o para casa por pensar que alguém o tinha deitado fora e acabou por descobrir que podia tratar-se de uma obra de Joaquín Sorolla. A Polícia Nacional confirmou que foi o próprio quem alertou as autoridades, depois de reconhecer a pintura nas notícias, conta o "El País".
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Segundo a Polícia, o homem, residente em Múrcia, encontrou o quadro na rua Rafael González Abreu durante uma visita à cidade. Depois de o levar para casa, viu a divulgação do desaparecimento da obra e percebeu que a pintura que tinha recolhido podia ser a mesma.
Uma equipa policial deslocou-se de Sevilha a Múrcia para confirmar se a obra corresponde ao quadro desaparecido. A família proprietária foi igualmente informada de que a pintura tinha sido, muito provavelmente, localizada.
O homem, identificado como Andrés, estava a passar o fim de semana em Sevilha com a família. Durante um passeio pelo centro da cidade, reparou no quadro abandonado no passeio e decidiu levá-lo consigo.
"Levei-o porque gostei da moldura", disse Andrés, citado pela "Radio Sevilla". Já em Múrcia, recorreu à inteligência artificial para tentar identificar a pintura e concluiu que poderia tratar-se de uma obra de Joaquín Sorolla.
O desaparecimento tinha sido denunciado no sábado. Os proprietários esqueceram-se do quadro no passeio enquanto carregavam o automóvel para seguir de férias. Quando regressaram para o recuperar, a pintura já tinha desaparecido.
Na tentativa de localizar a obra, a família afixou cartazes em espanhol e inglês pelas ruas de Sevilha e ofereceu uma recompensa a quem a encontrasse. Optou, no entanto, por não divulgar a autoria da pintura nem o seu valor, referindo apenas tratar-se de uma obra com grande valor sentimental.
- Noticiário das 22h
- 01 jul, 2026
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