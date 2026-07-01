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Missão portuguesa na Venezuela com nova estratégia para resgatar sobrevivente em local "muito instável"

01 jul, 2026 - 22:31 • José Carlos Silva , com redação

Em declarações à Renascença, o major Filipe Costa descreve um resgate de grande complexidade. Vítima está estável e já recebeu água, alimentos e medicamentos.

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"Vítima está estável", afirma major Filipe Costa, da Unidade Especial de Proteção e Socorro
"Vítima está estável", afirma major Filipe Costa, da Unidade Especial de Proteção e Socorro

Há dois dias que as equipas portuguesas enviadas para a Venezuela estão envolvidas numa complicada operação para tentar resgatar um homem, de 43 anos, que está debaixo de escombros de um parque de estacionamento.

Há comunicação com este sobrevivente dos sismos de há uma semana, a quem já foi possível fazer chegar alimentação, explicou à Renascença o major Filipe Costa, da Unidade Especial de Proteção e Socorro.

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Tem-se mantido estável, até agora. Conseguimos falar com ele, dar-lhe água e alguns medicamentos, e algum tipo de alimentação rápida através de géis, que neste caso faz sentido. Relativamente ao local onde ele está, é um local de muito difícil acesso, um espaço muito apertado quer para a vítima quer para os profissionais, e toda a envolvência é muito instável.”

Desde segunda-feira, quando a Renascença falou com o major Filipe Costa, foram trabalhados caminhos diferentes para chegar a este sobrevivente em segurança.

“Inicialmente, começámos a apostar numa via de acesso que nos levou ao encontro da vítima, mas para conseguir retirá-la daquele local é uma via muito instável. Durante a manhã de hoje [quarta-feira], houve uma reorganização da estratégia para chegar à vítima para tentar encontrar nos escombros outra via mais viável e segura quer para as equipas que trabalham quer para a vítima para conseguir resgatá-la.”

Perante as dificuldades, as equipas de salvamento estão a implementar “um plano B e um plano C”, que esperam “que tenha sucesso”. Quanto a previsões sobre quando estará concluído o resgate, é prematuro.

“Ainda é capaz de se manter durante o dia e a noite de hoje e, a partir da progressão que vamos fazendo, vai ser possível ter uma melhor noção do tempo que vamos levar até chegar à vítima”, sublinha o major Filipe Costa, da Unidade Especial de Proteção e Socorro enviada para a Venezuela.

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De acordo com um balanço oficial efetuado esta quarta-feira ao final da tarde, sobe para 2.295 o número de mortos dos sismos na Venezuela.

O número de feridos é agora de 11.267. Há ainda milhares de desalojados na sequência dos tremores de terra da semana passada, indica a mesma fonte numa declaração ao país.

Entre a comunidade portuguesa residente na Venezuela há 75 mortos e 66 desaparecidos, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Entre as vítimas mortais há 12 crianças.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quarta-feira que o Governo decretou um dia de luto nacional, a cumprir no próximo domingo, pelas vítimas dos sismos na Venezuela.

"Decidimos no Governo, também já com a partilha com o Presidente da República, determinar o próximo domingo como dia de luto nacional pelas vítimas dos terramotos que ocorreram na Venezuela e, em particular, pelos cidadãos portugueses, e lusodescendentes que perderam a vida e por todos aqueles que sofreram o efeito destas tragédias", anunciou Luís Montenegro.

Dois aviões da Força Aérea Portuguesa estão prontos para arrancar com ajuda à Venezuela e deverão partir até terça-feira, podendo no regresso trazer pessoas, declarou esta quarta-feira o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

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