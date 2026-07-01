Missão portuguesa na Venezuela com nova estratégia para resgatar sobrevivente em local "muito instável"

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Há dois dias que as equipas portuguesas enviadas para a Venezuela estão envolvidas numa complicada operação para tentar resgatar um homem, de 43 anos, que está debaixo de escombros de um parque de estacionamento. Há comunicação com este sobrevivente dos sismos de há uma semana, a quem já foi possível fazer chegar alimentação, explicou à Renascença o major Filipe Costa, da Unidade Especial de Proteção e Socorro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Tem-se mantido estável, até agora. Conseguimos falar com ele, dar-lhe água e alguns medicamentos, e algum tipo de alimentação rápida através de géis, que neste caso faz sentido. Relativamente ao local onde ele está, é um local de muito difícil acesso, um espaço muito apertado quer para a vítima quer para os profissionais, e toda a envolvência é muito instável.”

Desde segunda-feira, quando a Renascença falou com o major Filipe Costa, foram trabalhados caminhos diferentes para chegar a este sobrevivente em segurança. “Inicialmente, começámos a apostar numa via de acesso que nos levou ao encontro da vítima, mas para conseguir retirá-la daquele local é uma via muito instável. Durante a manhã de hoje [quarta-feira], houve uma reorganização da estratégia para chegar à vítima para tentar encontrar nos escombros outra via mais viável e segura quer para as equipas que trabalham quer para a vítima para conseguir resgatá-la.” Perante as dificuldades, as equipas de salvamento estão a implementar “um plano B e um plano C”, que esperam “que tenha sucesso”. Quanto a previsões sobre quando estará concluído o resgate, é prematuro. “Ainda é capaz de se manter durante o dia e a noite de hoje e, a partir da progressão que vamos fazendo, vai ser possível ter uma melhor noção do tempo que vamos levar até chegar à vítima”, sublinha o major Filipe Costa, da Unidade Especial de Proteção e Socorro enviada para a Venezuela.

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