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Sismos na Venezuela

Número de portugueses mortos na Venezuela sobe para 71

01 jul, 2026 - 14:44 • João Carlos Malta , Liliana Monteiro

No balanço global mais recente, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, indicou que há, pelo menos, 1.943 mortos e 10.571 feridos.

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Os sismos na Venezuela, há uma semana, já fizeram 71 vítimas mortais de nacionalidade portuguesa. Esta é a última atualização realizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Entre as vítimas mortais estão 11 crianças e 61 pessoas também com nacionalidade venezuelana. Há ainda 71 desaparecidos, um número que desceu em relação ao anterior balanço, em que estava 74 pessoas desaparecidas.

Ontem, o número de mortos entre a comunidade portuguesa era de 68.

No balanço global mais recente, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, indicou que há, pelo menos, 1.943 mortos e 10.571 feridos.

Há também 64.499 pessoas desaparecidas.

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