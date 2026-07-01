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Sismos na Venezuela
Número de portugueses mortos na Venezuela sobe para 71
01 jul, 2026 - 14:44 • João Carlos Malta , Liliana Monteiro
No balanço global mais recente, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, indicou que há, pelo menos, 1.943 mortos e 10.571 feridos.
Os sismos na Venezuela, há uma semana, já fizeram 71 vítimas mortais de nacionalidade portuguesa. Esta é a última atualização realizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Entre as vítimas mortais estão 11 crianças e 61 pessoas também com nacionalidade venezuelana. Há ainda 71 desaparecidos, um número que desceu em relação ao anterior balanço, em que estava 74 pessoas desaparecidas.
Ontem, o número de mortos entre a comunidade portuguesa era de 68.
No balanço global mais recente, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, indicou que há, pelo menos, 1.943 mortos e 10.571 feridos.
Há também 64.499 pessoas desaparecidas.
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