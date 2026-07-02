Ataque russo a Kiev faz pelo menos 21 mortos e 85 feridos

Pelo menos 21 pessoas morreram e 85 ficaram feridas na sequência de um ataque russo com mísseis e drones contra Kiev, durante a madrugada de quinta-feira. Vários edifícios ficaram destruídos ou danificados e as operações de busca continuavam ao longo da manhã.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Entre os edifícios atingidos está um prédio de nove andares que colapsou parcialmente. Um mercado, um hotel e uma estação de ambulâncias também sofreram danos.

A Força Aérea ucraniana indicou que a Rússia lançou 74 mísseis e 476 drones. As defesas aéreas não intercetaram 25 mísseis e 12 drones. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, pediu mais sistemas de defesa aérea aos aliados.

Moscovo afirmou que o ataque respondeu às recentes operações ucranianas em território russo. Nas últimas semanas, Kiev tem atingido instalações militares e infraestruturas de combustível na Rússia e na Crimeia ocupada.

Os combates prosseguem no leste da Ucrânia, onde a Rússia tenta conquistar toda a região de Donetsk.

Vladimir Putin afirmou à televisão estatal russa que os ataques ucranianos estão "obviamente a criar problemas" e "algumas carências", mas considerou que a situação não é "crítica".