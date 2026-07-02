- Noticiário das 20h
- 02 jul, 2026
-
Burnham deverá cancelar contrato do SNS britânico com a Palantir
02 jul, 2026 - 20:09 • Redação
Andy Burnham deverá cancelar o contrato entre o NHS e a Palantir se chegar a primeiro-ministro britânico.
Andy Burnham deverá pôr fim ao contrato entre o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) e a empresa norte-americana Palantir caso suceda a Keir Starmer como primeiro-ministro, segundo o jornal "The Telegraph".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
O contrato, de sete anos e no valor de 330 milhões de libras, está em vigor há dois anos. Segundo a publicação, o Governo poderá acionar uma cláusula de rescisão em março do próximo ano, desde que comunique essa decisão até dezembro.
A Plataforma Federada de Dados do NHS, desenvolvida com tecnologia da Palantir, é utilizada por mais de metade das entidades do sistema de saúde em Inglaterra e foi associada à realização de mais 110 mil cirurgias, bem como à redução dos tempos de espera.
Apesar disso, deputados trabalhistas e sindicatos defendem o fim do acordo devido ao trabalho da empresa com o exército israelita e com o Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos.
- Noticiário das 20h
- 02 jul, 2026
-