Burnham deverá cancelar contrato do SNS britânico com a Palantir

Andy Burnham deverá pôr fim ao contrato entre o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) e a empresa norte-americana Palantir caso suceda a Keir Starmer como primeiro-ministro, segundo o jornal "The Telegraph".

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O contrato, de sete anos e no valor de 330 milhões de libras, está em vigor há dois anos. Segundo a publicação, o Governo poderá acionar uma cláusula de rescisão em março do próximo ano, desde que comunique essa decisão até dezembro.

A Plataforma Federada de Dados do NHS, desenvolvida com tecnologia da Palantir, é utilizada por mais de metade das entidades do sistema de saúde em Inglaterra e foi associada à realização de mais 110 mil cirurgias, bem como à redução dos tempos de espera.

Apesar disso, deputados trabalhistas e sindicatos defendem o fim do acordo devido ao trabalho da empresa com o exército israelita e com o Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos.