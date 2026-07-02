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Casal escala antena do Empire State Building para pedido de casamento (e é detido)

02 jul, 2026 - 06:48 • Daniela Espírito Santo

Casal escalou até ao topo da antena do arranha-céus, em Nova Iorque, e desfraldou uma bandeira com a mensagem "Quando o poder do amor vence o amor pelo poder, o mundo conhece a paz". Não escapou, mesmo assim, às autoridades.

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Casal escala antena do Empire State Building para pedido de casamento (e é detido). Foto: Olga Fedorova/EPA
Casal escala antena do Empire State Building para pedido de casamento (e é detido). Foto: Olga Fedorova/EPA
Casal escala antena do Empire State Building para pedido de casamento (e é detido). Foto: Olga Fedorova/EPA
Casal escala antena do Empire State Building para pedido de casamento (e é detido). Foto: Olga Fedorova/EPA
Casal escala antena do Empire State Building para pedido de casamento (e é detido). Foto: Olga Fedorova/EPA
Casal escala antena do Empire State Building para pedido de casamento (e é detido). Foto: Olga Fedorova/EPA
Casal escala antena do Empire State Building para pedido de casamento (e é detido). Foto: Olga Fedorova/EPA
Casal escala antena do Empire State Building para pedido de casamento (e é detido). Foto: Olga Fedorova/EPA
Casal escala antena do Empire State Building para pedido de casamento (e é detido). Foto: Olga Fedorova/EPA
Casal escala antena do Empire State Building para pedido de casamento (e é detido). Foto: Olga Fedorova/EPA

Manhattan testemunhou, esta quarta-feira, uma história de amor nas alturas....ou uma manobra publicitária bastante arriscada. Um homem e uma mulher escalaram a antena do Empire State Building, em Nova Iorque, para desfraldar uma bandeira com a mensagem: "Quando o poder do amor vence o amor pelo poder, o mundo conhece a paz".

O momento inusitado foi acompanhado em direto pelas televisões norte-americanas, que, utilizando helicópteros, acompanharam as interações do casal, vestido de preto e utilizando máscaras para esconder a cara. Durante largos minutos, as televisões mostraram o casal a beijar-se e tirar selfies no topo do arranha-céus com 102 andares, por onde permaneceram durante pelo menos meia hora.

Enquanto a polícia estudava formas para os tirar lá de cima, o homem ajoelhou-se e pediu a mulher em casamento mesmo ali, a 443 metros do chão.

Desconhece-se como o par conseguiu subir à plataforma, mas esta está longe de ser a primeira vez que alguém acede ilegalmente àquele espaço.

No entretanto, a identidade dos dois já foi revelada: o casal destemido é, afinal, composto pela dupla Ivan Kuznetsov e Angelina Nikolau, autores do documentário "Skywalkers: A Love Story", onde mostram aventuras similares noutros arranha-céus espalhados pelo planeta. Um documentário que está disponível na Netflix que, até ao momento, se escusou a comentários sobre o sucedido.

Quem também não deu muitos detalhes foi a administração do edifício. Um porta-voz do Empire State Building, uma das mais icónicas imagens de Manhattan, confirmou que o acesso "não foi autorizado" e, em jeito de brincadeira, reiterou que o espaço oferece, legalmente, "formas mais práticas de pedir alguém em casamento".

É que, claro está, a demonstração de amor nas alturas não os impediu de serem detidos pelas autoridades meia hora depois. Afinal de contas, o poder do amor também tem de obedecer à lei...

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